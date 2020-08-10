«Нефтехимик» победил «Северсталь» на турнире в Уфе, Шафигуллин оформил дубль
Нижнекамский «Нефтехимик» и череповецкая «Северсталь» провели матч в рамках предсезонного Кубка Республики Башкортостан. Победу одержала команда Вячеслава Буцаева — 4:2.
Первый период прошёл без заброшенных шайб. На 25-й минуте «Нефтехимик» открыл счёт, шайбу забросил нападающий Андрей Костицын. Вскоре «Северсталь» восстановила равновесие на табло, гол забил форвард Индржих Абдул. На 35-й минуте «волки» вновь вырвались вперёд благодаря точному броску нападающего Андрея Бякина. На 48-й минуте форвард «Северстали» Егор Яковлев сравнял счёт. За четыре с половиной минуты до конца основного времени шайбу забросил нападающий «Нефтехимика» Булат Шафигуллин. Точку в концовке встречи поставил оформивший дубль Шафигуллин.
Кубок Республики Башкортостан. Кубок Республики Башкортостан
10 августа 2020, понедельник. 13:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 2
Северсталь
Череповец
1:0 Костицын (Кучерявенко, Рантакари) – 24:07' (6x5) 1:1 Абдул (Кара, Адамчук) – 28:55' (5x4) 2:1 Бякин (Вишневский, Галузин) – 34:19' (5x5) 2:2 Яковлев (Вовченко, Виттасмяки) – 47:57' (5x4) 3:2 Шафигуллин (Рантакари, Кучерявенко) – 55:35' (5x5) 4:2 Шафигуллин – 59:22' (en)
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