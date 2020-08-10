«Нефтехимик» победил «Северсталь» на турнире в Уфе, Шафигуллин оформил дубль

Нижнекамский «Нефтехимик» и череповецкая «Северсталь» провели матч в рамках предсезонного Кубка Республики Башкортостан. Победу одержала команда Вячеслава Буцаева — 4:2.



Первый период прошёл без заброшенных шайб. На 25-й минуте «Нефтехимик» открыл счёт, шайбу забросил нападающий Андрей Костицын. Вскоре «Северсталь» восстановила равновесие на табло, гол забил форвард Индржих Абдул. На 35-й минуте «волки» вновь вырвались вперёд благодаря точному броску нападающего Андрея Бякина. На 48-й минуте форвард «Северстали» Егор Яковлев сравнял счёт. За четыре с половиной минуты до конца основного времени шайбу забросил нападающий «Нефтехимика» Булат Шафигуллин. Точку в концовке встречи поставил оформивший дубль Шафигуллин.