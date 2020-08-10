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Знаменитый журналист Боб Маккензи завершил карьеру

Знаменитый журналист Боб Маккензи завершил карьеру
Хоккей / НХЛ 0

Знаменитый спортивный журналист Боб Маккензи решил завершить карьеру, о чём сообщил в «Твиттере». 63-летний Маккензи решил выйти на пенсию. Он считался одним из самых успешных и точных инсайдеров в Северной Америке.

Маккензи продолжит появляться в роли эксперта на телевидении и хочет доработать текущий плей-офф. Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи плей-офф проходят в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.

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