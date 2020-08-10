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Нюквист: в раздевалке «Коламбуса» невероятный характер, мы никогда не сдаёмся

Нюквист: в раздевалке «Коламбуса» невероятный характер, мы никогда не сдаёмся
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Густав Нюквист подвёл итоги решающего матча серии плей-офф с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:0, 3-2 в серии).

«Предыдущий матч, понятное дело, был сумасшедшим. Но мне вообще кажется, что мы не ищем лёгких путей. Выиграть пятую встречу и оставить за спиной это безобразие, приключившееся в пятницу, было огромным облегчением.

Мы делаем это всей командой. Обороняются не личности, здесь требуются усилия всей команды. Вся команда провела сегодня отличный матч.

Я присоединился к группе парней, которые никогда не сдаются. Опустить руки для этой команды просто не является опцией. В нашей раздевалке невероятный характер, и я очень горжусь быть её частью», – приводит слова Нюквиста пресс-служба лиги.

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