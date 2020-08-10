Бывший исполнительный директор «Торпедо» осуждён на четыре года условно за растрату

Суд в Нижнем Новгороде вынес обвинительный приговор бывшему исполнительному директору «Торпедо» Сергею Малютину по делу о хищении вверенного ему имущества группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере. Малютин осуждён условно на четыре года.

«В ходе судебного следствия установлено, что подсудимый неоднократно в соучастии с другими лицами выводил денежные средства со счёта АНО «ХК Торпедо», распоряжался ими по своему усмотрению. Кроме того Малютин заключил договор на проживание в гостинице на «особых условиях», с оплатой такого проживания со счёта АНО «ХК Торпедо», вопреки интересам и целям организации», – говорится в заявлении на сайте Советского районного суда Нижнего Новгорода.

Также суд удовлетворил в полном объёме гражданский иск, предъявленный «Торпедо». С подсудимого в пользу клуба было взыскано 16 829 967 рублей 65 копеек в качестве возмещения материального ущерба от преступления.