Голы Жердева и Сёмина борются за выход в 1/2 финала баттла за лучший гол в НХЛ

«Чемпионат» в своём телеграм-канале запустил ностальгический баттл, в ходе которого читатели определяют самый красивый гол, забитый российским игроком в Национальной хоккейной лиге.
Во втором четвертьфинальном противостоянии столкнулись Николай Жердев («Коламбус Блю Джекетс») – гол в ворота «Чикаго Блэкхоукс» в матче сезона-2005/2006 (26 декабря 2005 года) и Александр Сёмин («Вашингтон Кэпиталз») – гол в ворота «Каролины Харрикейнз» в матче сезона-2008/2009 (3 марта 2009 года). Дуэль уже началась.
Посмотреть видео голов, а также проголосовать за понравившийся гол можно в телеграм-канале «Чемпионата».
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ сезона-2019/2020 завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.
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