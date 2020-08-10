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Гареев – о матче с «Нефтехимиком»: первая игра всегда тяжело даётся, да и лёд был вязким

Гареев – о матче с «Нефтехимиком»: первая игра всегда тяжело даётся, да и лёд был вязким
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Северстали» Артём Гареев прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (2:4) в матче предсезонного Кубка Республики Башкортостан.

«Первая игра в межсезонье всегда тяжело даётся, да и лёд был тяжеловатым, неприятным и вязким. Старались побыстрее двигать шайбу. Пока немного не получается, команда у нас молодая, много новых игроков, в игре присутствовал небольшой сумбур. Правда, и позитивные моменты были: хорошее движение и желание. Жаль, что не удалось победить.

Чего не хватило в концовке? Нас подвела реализация. Много моментов в матче было, нужно было их реализовывать. Наверное, где-то расслабились и получили нелепый гол в свои ворота. Как адаптировался в новой команде? Ребята отлично приняли, так что никаких проблем», – приводит слова Гареева пресс-служба лиги.

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