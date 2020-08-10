Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Интер» — «Байер». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Шайба Калинина помогла «Трактору» обыграть «Салават Юлаев» на турнире в Уфе

Шайба Калинина помогла «Трактору» обыграть «Салават Юлаев» на турнире в Уфе
Хоккей / КХЛ 0

Уфимский «Салават Юлаев» и челябинский «Трактор» провели матч предсезонного Кубка Республики Башкортостан. Победу в овертайме одержала команда Анвара Гатиятулина — 4:3 ОТ (2:0, 1:3, 0:0, 1:0).

Победную шайбу в овертайме забросил чешский нападающий «Трактора» Лукаш Седлак, ему ассистировали Томаш Гика и Ник Бэйлен. Первый гол в составе челябинского клуба на счету форварда Сергея Калинина, который в межсезонье перешёл в «Трактор» из ЦСКА.

Самым результативным игроком встречи стал нападающий «Салавата Юлаева» Пётр Хохряков, оформивший дубль. Ещё одну шайбу в составе уфимского клуба забросил финский форвард Сакари Маннинен.

Кубок Республики Башкортостан. Кубок Республики Башкортостан
10 августа 2020, понедельник. 17:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 4
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Хохряков (Лисовец, Воробьёв) – 11:43' (5x4)   2:0 Хохряков (Кадейкин) – 16:00' (5x5)   2:1 Калинин (Бывальцев, Манухов) – 26:07' (5x4)   3:1 Маннинен (Ларсен, Сошников) – 29:20' (5x4)   3:2 Берглунд – 35:18' (5x5)   3:3 Карпухин (Косов, Полыгалов) – 38:26' (5x5)   3:4 Седлак (Гика, Бэйлен) – 63:44' (3x3)

Минувший сезон КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. Новый чемпионат должен стартовать 2 сентября.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020