Шайба Калинина помогла «Трактору» обыграть «Салават Юлаев» на турнире в Уфе

Уфимский «Салават Юлаев» и челябинский «Трактор» провели матч предсезонного Кубка Республики Башкортостан. Победу в овертайме одержала команда Анвара Гатиятулина — 4:3 ОТ (2:0, 1:3, 0:0, 1:0).

Победную шайбу в овертайме забросил чешский нападающий «Трактора» Лукаш Седлак, ему ассистировали Томаш Гика и Ник Бэйлен. Первый гол в составе челябинского клуба на счету форварда Сергея Калинина, который в межсезонье перешёл в «Трактор» из ЦСКА.

Самым результативным игроком встречи стал нападающий «Салавата Юлаева» Пётр Хохряков, оформивший дубль. Ещё одну шайбу в составе уфимского клуба забросил финский форвард Сакари Маннинен.

Минувший сезон КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. Новый чемпионат должен стартовать 2 сентября.