Глазачев, Налимов и ещё пять хоккеистов не прошли просмотр в «Куньлуне»

Вратарь Иван Налимов, а также форварды Максим Казаков, Дмитрий Лугин, Павел Макаренко, Максим Трунёв, Константин Глазачев и Александр Складниченко не прошли просмотр в китайском «Куньлунь Ред Стар» и не получат полноценных контрактов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Из-за пандемии коронавируса минувший сезон КХЛ не был доигран. Команда не смогла пробиться в плей-офф, заняв 10-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. Новый чемпионат должен стартовать 2 сентября.

14 июля 2020 года «Куньлунь Ред Стар» направил в лигу официальное письмо, сообщив, что домашней ареной клуба на ближайший сезон будет «Арена Мытищи».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».