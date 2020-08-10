Питерс: пока в «Автомобилисте» идёт процесс притирки тренерского штаба и игроков

Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал результат матча с магнитогорским «Металлургом» (3:2) на мемориале Ромазана.

«У нас было время потренироваться, чтобы наработать связи. Пока идёт процесс притирки тренерского штаба и игроков, но он продвигается, уже видим улучшения.

Сегодня не было трёх легионеров в составе? Геноуэй и Секстон ещё не присоединились к команде, но ждём их в ближайшее время. А Мэйсек получил небольшое мышечное повреждение во время сборов, поэтому остался в Екатеринбурге на индивидуальные тренировки», – приводит слова Питерса пресс-служба лиги.

Из-за пандемии коронавируса минувший сезон КХЛ не был доигран. Новый чемпионат должен стартовать 2 сентября.