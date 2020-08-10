Трямкин: языкового барьера с Питерсом не существует – нам переводят, кто не понимает
Защитник екатеринбургского «Автомобилиста» Никита Трямкин прокомментировал результат матча с магнитогорским «Металлургом» (3:2) на мемориале Ромазана. В этой встрече хоккеист забросил победную шайбу.
«Мы сейчас находимся под нагрузкой, но сегодня было неплохое движение, присутствует взаимопонимание у троек, стараемся, работаем над собой. Надеюсь, будем ещё лучше.
Удалось ли команде найти взаимопонимание с новым главным тренером? Языкового барьера не существует – нам переводят, кто не понимает. Притираемся друг к другу — новые условия, новые требования тренера.
Последний гол «Магнитки», когда шайба от меня срикошетила в ворота? Хотел, чтобы мой гол был победным (смеётся)», – приводит слова Трямкина пресс-служба лиги.
Питерс: пока в «Автомобилисте» идёт процесс притирки тренерского штаба и игроков
- 10 августа 2020
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