Первый номер драфта НХЛ Лафренье отреагировал на победу «Рейнджерс» в лотерее

Первый номер драфта НХЛ — 2020, канадский нападающий Алексис Лафренье, выступающий за «Римуски» в QMJHL прокомментировал победу «Нью-Йорк Рейнджерс» в лотерее.

«Рейнджерс» — нереальная команда с действительно хорошими игроками в очень хорошем городе. Я очень счастлив», — приводит слова Лафренье журналист Майк Морреал в своём «твиттере».

Во втором этапе лотереи драфта принимали участие восемь команд, потерпевших поражения в сериях квалификации Кубка Стэнли. Это «Эдмонтон Ойлерз», «Флорида Пантерз», «Миннесота Уайлд», «Нэшвилл Предаторз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Виннипег Джетс». Каждая из выбывших команд имела 12,5-процентный шанс выиграть выбор № 1.

18-летний Лафренье стал самым результативным игроком лиги Квебека, набрав 112 (35+77) очков в 52 матчах. Также он стал самым ценным игроком молодёжного чемпионата мира в Чехии, который выиграла сборная Канады.