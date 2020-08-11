«Нью-Йорк Рейнджерс» впервые за 55 лет выиграл драфт-лотерею НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» впервые с 1965 года получил право первого драфт-пика, сообщается в «твиттере» Sportsnet Stats.
Теперь самая длительная серия без владения первым пиком принадлежит «Лос-Анджелес Кинг» (1967)
Во втором этапе лотереи драфта принимали участие восемь команд, потерпевших поражения в сериях квалификации Кубка Стэнли. Это «Эдмонтон Ойлерз», «Флорида Пантерз», «Миннесота Уайлд», «Нэшвилл Предаторз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Виннипег Джетс». Каждая из выбывших команд имела 12,5-процентный шанс выиграть выбор № 1.
Первым номером драфта НХЛ — 2020 станет 18-летний канадский нападающий Алексис Лафренье, выступающий за «Римуски» в QMJHL. Форвард стал самым результативным игроком лиги Квебека, набрав 112 (35+77) очков в 52 матчах. Также он стал самым ценным игроком молодёжного чемпионата мира в Чехии, который выиграла сборная Канады.
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