Генменеджер «Рейнджерс» — о победе в драфт-лотерее: начинаю верить в амулеты

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон прокомментировал победу клуба в драфт-лотерее НХЛ. В 2019 году «синерубашечники» выбирали под вторым номером. В обоих случаях Гортон пришёл на церемонию со значком в память об ушедшем из жизнь офицере полиции Стивене Макдональде.

«В прошлом году это сработало, поэтому мы снова обратились к этой примете. Я не знаю, удачный ли это амулет, но, я начинаю в них верить», — приводит слова Гортона журналист Винс Меркольяно.

Во втором этапе лотереи драфта принимали участие восемь команд, потерпевших поражения в сериях квалификации Кубка Стэнли: «Эдмонтон Ойлерз», «Флорида Пантерз», «Миннесота Уайлд», «Нэшвилл Предаторз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Виннипег Джетс». Каждая из выбывших команд имела 12,5-процентный шанс выиграть выбор № 1.