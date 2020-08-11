Брукс: владелец «Рейнджерс» — любимец Гэри Беттмэна

Американский журналист Ларри Брукс, являющийся обозревателем деятельности «Нью-Йорк Рейнджерс», в иронической форме прокомментировал любимого клуба в драфт-лотерее.

«Разумеется, лотерея была сфальсифицирована в пользу «рейнджеров». Вы хотите знать, почему? Потому что Джим Долан (владелец «Нью-Йорк Рейнджерс». — Прим. «Чемпионата».) — любимый владелец Гэри Беттмана», — написал Брукс в «Твиттере».

Во втором этапе лотереи драфта принимали участие восемь команд, потерпевших поражения в сериях квалификации Кубка Стэнли: «Эдмонтон Ойлерз», «Флорида Пантерз», «Миннесота Уайлд», «Нэшвилл Предаторз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Виннипег Джетс». Каждая из выбывших команд имела 12,5-процентный шанс выиграть выбор № 1.