Гортон: не хотел отвлекать Лафренье до лотереи. Теперь будем разговаривать с его семьёй

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон заявил, что не разговаривал с канадским нападающим Алексисом Лафренье до церемонии драфт-лотереи НХЛ. Алексис является главным фаворитом драфта НХЛ.
«Не хотел отвлекать Алексиса и тратить его время до лотереи. Теперь мы пройдём через все стадии знакомства. Будем встречаться с этим молодым человеком и разговаривать с его семьёй. Давайте мы разберёмся со сбором информации, а пока болельщики «Рейнджерс» пусть радуются нашей победе", — цитирует Гортона пресс-служба НХЛ.
В прошедшем сезоне Лафренье, выступая за «Римуски», занял первое место в списке бомбардиров QMJHL, набрав 112 (35+77) очков при полезности «+41» в 52 матчах. В январе этого года он выиграл золото МЧМ-2020 со сборной Канады и стал самым ценным игроком турнира.
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