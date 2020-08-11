Новичок «Миннесоты» Кирилл Капризов прибыл в Миннеаполис

Новичок «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов получил рабочую американскую визу и прилетел в Миннеаполис. Видео прилёта Капризова в аэропорт опубликовано в официальном «твиттере» «Миннесоты».

Россиянин заключил с «Миннесотой» двухлетний контракт новичка. При этом первый год контракта форварда сгорит согласно условиям нового коллективного соглашения. Ранее «Уайлд» пригласили Капризова в свой тренировочный лагерь. Россиянин не будет принимать участие в оставшихся матчах сезона.

Капризов дебютировал в КХЛ в сезоне-2014/2015 в составе новокузнецкого «Металлурга». В «Кузне» провёл два сезона, после чего перешёл в «Салават Юлаев». В уфимской команде Капризов провёл год и перешёл в ЦСКА, где в 2019 году выиграл Кубок Гагарина. За карьеру в лиге россиянин сыграл 340 матчей, забросил 124 шайбы и сделал 137 результативных передач.