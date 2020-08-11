«Рейнджерс» — о счастливом амулете генменеджера: с нами тогда, с нами и сейчас

Пресс-служба «Нью-Йорк Рейнджерс» опубликовала фото амулета генерального менеджера клуба Джеффа Гортона. Американский функционер на протяжении двух лет кряду приходил на церемонию драфт-лотереи со значком в память об ушедшем из жизнь офицере полиции Стивене Макдональде. В 2019-м «Рейнджерс» получили второй выбор на драфте, а спустя год — первый.

«Два года кряду. С нами тогда, с нами и сейчас», — сказано в официальном сообщении «Рейнджерс».

Стивен Макдональд служил в полиции Нью-Йорка. Во время исполнения профессиональных обязанностей Макдональд получил тяжёлое ранение позвоночника, в результате которого оказался парализованным до конца жизни. Стивен являлся почётным болельщиком «Рейнджерс». Макдональд ушёл из жизни в январе 2017 года после сердечного приступа. По окончании каждого сезона пресс-служба «Рейнджерс» вручает лучшему игроку команды приз имени Стивена Макдональда.