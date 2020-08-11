Лафренье придётся отказаться от любимого номера, если «Рейнджерс» выберут его на драфте

Состоялась лотерея драфта Национальной хоккейной лиги, которую выиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» и получил первый пик. Главным фаворитом предстоящего драфта является канадский нападающий Алексис Лафренье.

Примечательно, что 18-летнему форварду придётся отказаться от любимого номера, если «Рейнджерс» выберут его на драфте. Лафренье родился 11 октября 2001 года, и на протяжении всей карьеры выступает под 11-м номером. Однако этот номер выведен из обращения в «Рейнджерс» в честь легендарного Марка Мессье. Торжественная церемония прошла в 2006 году.

В прошедшем сезоне Лафренье, выступая за «Римуски», занял первое место в списке бомбардиров QMJHL, набрав 112 (35+77) очков при полезности «+41» в 52 матчах. В январе этого года он выиграл золото МЧМ-2020 со сборной Канады и стал самым ценным игроком турнира.