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Филипович: Панарин, Лафренье, Крайдер и Смит. Левый фланг «Рейнджерс» загружен

Филипович: Панарин, Лафренье, Крайдер и Смит. Левый фланг «Рейнджерс» загружен
Хоккей / НХЛ 0

Американский журналист Димитрий Филипович, являющийся обозревателем деятельности «Нью-Йорк Рейнджерс», в ироничной форме прокомментировал успех любимого клуба в драфт-лотерее.

«Панарин, Лафренье, Крайдер и Смит. Левый фланг нападения «Рейнджерс» полностью загружен», — написал Филипович в «Твиттере».

Ирония ситуации заключается в том, что на протяжении большей части минувшего регулярного сезона в четвёртой тройке нападения выходил канадский защитник Брендан Смит. Опытный защитник не мог пробиться в топ-6 защиты «Рейнджерс», но при этом у Смита действует контракт со среднегодовой зарплатой в $ 5,25 млн. Таким образом, «синерубашечникам» было невыгодно держать Смита на трибуне и не давать ему играть. Брендан вернулся в защиту только после обмена Брэди Шея в «Каролину Харрикейнз».

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