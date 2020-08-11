Баттон — о суперсвязке Панарина с Лафренье: они играют на одном фланге, но это возможно
Обозреватель TSN Крэйг Баттон прокомментировал победу «Нью-Йорк Рейнджерс» в драфт-лотерее Национальной хоккейной лиги.
«Надо отдать «Рейнджерс» должное. Лафренье не останется в одиночестве, он не будет без поддержки, поскольку в команде есть игроки, способные взять игру на себя. Для Алексиса это очень хороший вариант. Я уже после первой драфт-лотереи говорил, что Лафренье — главный выигравший от того, что он достался команде-участнице квалификационного раунда.
Он попал в более сильный коллектив, если сравнивать с теми, кто не участвовал в плей-ин. «Рейнджерс» не будет командой одного игрока, а это очень важно для шансов на победу. Суперсвязка Лафренье с Панариным? Они играют на одном фланге, но я думаю, что она возможна», — полагает Баттон.
Филипович: Панарин, Лафренье, Крайдер и Смит. Левый фланг «Рейнджерс» загружен
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