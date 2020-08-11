Вышински: слава богу, что Лафренье не уйдёт в канадский клуб

Обозреватель ESPN Грег Вышински прокомментировал победу «Нью-Йорк Рейнджерс» в драфт-лотерее Национальной хоккейной лиги.
«Поставлю три балла за уместность победы «Рейнджерс» и 10 за то, насколько это было нелепо. «Синерубашечники» не попадали в плей-офф, когда сезон был приостановлен. Команда находится в процессе перестройки, о чём даже сообщила болельщикам в специальном пресс-релизе. Эта лотерея стала абсолютно нелепой.
Команда, которая была больше всего разочарована тем, что ей не достался Лафренье, — это «Торонто», который отдал свой первый драфт-пик «Каролине», отказавшись прошлым летом от Патрика Марло. И слава богу, что Лафренье не уйдёт в канадский клуб. Не поймите меня неправильно, но канадским командам за последние годы и так достались Макдэвид, Мэттьюс, Лайне, Драйзайтль, Ткачук, Петтерсон и Куинн Хьюз», — отметил обозреватель ESPN.
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