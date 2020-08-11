12 августа московское «Динамо» проведёт контрольный матч с «Авангардом»
Завтра, 12 августа, московское «Динамо» проведёт первый контрольный матч в межсезонье, сообщается на официальном сайте бело-голубых. Соперником команды Владимира Крикунова станет «Авангард».
«После отмены ряда игр хоккейные клубы «Динамо» и «Авангард» достигли договорённости о проведении контрольной встречи. В среду, 12 августа, в 14:00 мск на «Арене Балашиха» команды начнут свой первый матч нынешнего лета. Встреча пройдёт без присутствия зрителей», — сказано в сообщении пресс-службы бело-голубых.
Ранее стало известно, что по взаимному решению клубов казанский «Ак Барс» не сыграет с ЦСКА и «Динамо» в Москве. Сообщалось, что контрольные матчи отменены из-за возможных рисков, связанных с коронавирусной инфекцией.
Контрольные матчи «Ак Барса» с ЦСКА и «Динамо» в Москве отменены
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