Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Сарыарка», «Торпедо» и «Номад» не примут участия в следующем сезоне ВХЛ

«Сарыарка», «Торпедо» и «Номад» не примут участия в следующем сезоне ВХЛ
Хоккей / ВХЛ 0

Федерация хоккея Казахстана приняла решение о приостановлении участия в Высшей хоккейной лиге — Кубке Шёлкового пути на сезон-2020/2021 трёх команд республики: «Сарыарка» (Караганда), «Торпедо» (Усть-Каменогорск) и «Номад» (Нур-Султан), сообщается на официальном сайте Высшей хоккейной лиги.

Подчёркивается, что данное решение принято в связи с непредсказуемой и нестабильной эпидемиологической ситуацией, связанной распространением коронавирусной инфекции, а также трудностями при пересечении государственных границ. Сезон-2020/2021 команды проведут в чемпионате Казахстана.

Отмечается, что Высшая хоккейная лига и Федерация хоккея России с понимаем относятся к принятому решению и надеются на скорейшее возвращение команд в ВХЛ.

Узбекский «Хумо» отказался от участия в следующем сезоне ВХЛ
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020