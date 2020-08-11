«Сарыарка», «Торпедо» и «Номад» не примут участия в следующем сезоне ВХЛ
Федерация хоккея Казахстана приняла решение о приостановлении участия в Высшей хоккейной лиге — Кубке Шёлкового пути на сезон-2020/2021 трёх команд республики: «Сарыарка» (Караганда), «Торпедо» (Усть-Каменогорск) и «Номад» (Нур-Султан), сообщается на официальном сайте Высшей хоккейной лиги.
Подчёркивается, что данное решение принято в связи с непредсказуемой и нестабильной эпидемиологической ситуацией, связанной распространением коронавирусной инфекции, а также трудностями при пересечении государственных границ. Сезон-2020/2021 команды проведут в чемпионате Казахстана.
Отмечается, что Высшая хоккейная лига и Федерация хоккея России с понимаем относятся к принятому решению и надеются на скорейшее возвращение команд в ВХЛ.
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