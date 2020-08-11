Лихачёв — о «Локомотиве»: из Ярославля говорят: «Молодчик, что уехал»

Нападающий молодёжной сборной России Ярослав Лихачёв рассказал, почему два года назад покинул систему «Локомотива» и уехал в юниорскую лигу Канады.
«Честно говоря, сам в шоке от того, что не дали сыграть в МХЛ. Все игроки моего возраста, 2001 года рождения, дебютировали. Только меня и Влада Фирстова, который сейчас тоже в молодёжной сборной, не брали. Конечно, было обидно. У нас даже были игры между командами МХЛ и МХЛ-Б, где я забивал, но меня всё равно не брали в состав основной молодёжной команды. Не то что играть не звали, даже на тренировки не приглашали.
Я был на Турнире четырёх наций и там приглянулся нескольким скаутам. После этого мой агент предложил рассмотреть такой вариант. А у меня мечта — играть в НХЛ, сразу же загорелся идеей. Я был согласен уехать, только мама долго сопротивлялась, не хотела меня отпускать так далеко, а папа был за.
В «Локомотиве» пытались удержать, с каждой неделей предлагали всё больше контракт, но я не сломался. Я говорил с многими ребятами, кто уже подписывал контракт, хотел уехать, но не уехал. Им обещали КХЛ, ВХЛ, но многих обманули и оставили в МХЛ. Ни капли не жалею, что уехал. Многие ребята из Ярославля говорят: «Молодчик, что уехал». Многие сейчас жалеют, что не поступали как я, а возможность была», — цитирует Лихачёва Sport24.
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