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«Автомобилист» с минимальным счётом переиграл «Амур». Галкин и Лангхаммер отыграли на ноль

«Автомобилист» с минимальным счётом переиграл «Амур». Галкин и Лангхаммер отыграли на ноль
Хоккей / КХЛ 0

В первом матче второго игрового дня предсезонного турнира «Мемориал имени Ивана Ромазана» «Автомобилист» встречался с «Амуром». Матч завершился со счётом 1:0 Б в пользу коллектива из Екатеринбурга.

Турнирная таблица и расписание турнира в Магнитогорске

В основное и дополнительное время матча заброшенных шайб не случилось. Судьба встречи решилась в серии буллитов, где точнее оказались игроки «Автомобилиста». Автором победного буллита стал Илья Захаров. Матчи на ноль провели голкипер «Автомобилиста» Владимир Галкин и вратарь «Амура» Марек Лангхаммер.

Мемориал имени Ивана Ромазана. Мемориал Ромазана
11 августа 2020, вторник. 13:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 0
Б
Амур
Хабаровск
1:0 Захаров – 65:00' (ПБ)

В стартовый день ежегодного летнего соревнования команда Билла Питерса со счётом 3:2 переиграла «Металлург», тогда как для «Амура» сегодняшняя встреча с уральцами стала дебютной на турнире в Магнитогорске.

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