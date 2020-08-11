«Автомобилист» с минимальным счётом переиграл «Амур». Галкин и Лангхаммер отыграли на ноль

В первом матче второго игрового дня предсезонного турнира «Мемориал имени Ивана Ромазана» «Автомобилист» встречался с «Амуром». Матч завершился со счётом 1:0 Б в пользу коллектива из Екатеринбурга.

В основное и дополнительное время матча заброшенных шайб не случилось. Судьба встречи решилась в серии буллитов, где точнее оказались игроки «Автомобилиста». Автором победного буллита стал Илья Захаров. Матчи на ноль провели голкипер «Автомобилиста» Владимир Галкин и вратарь «Амура» Марек Лангхаммер.

В стартовый день ежегодного летнего соревнования команда Билла Питерса со счётом 3:2 переиграла «Металлург», тогда как для «Амура» сегодняшняя встреча с уральцами стала дебютной на турнире в Магнитогорске.