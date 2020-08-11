Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Северсталь» уверенно обыграла «Трактор» на Кубке Республики Башкортостан

«Северсталь» уверенно обыграла «Трактор» на Кубке Республики Башкортостан
Хоккей / КХЛ 0

«Северсталь» победила «Трактор» в контрольной встрече на предсезонном турнире «Кубок Республики Башкортостан». Встреча прошла в Уфе и завершилась со счётом 4:1 в пользу «Северстали».

Ворота «Трактора» защищал Александр Судницин, в воротах «Северстали» стоял Константин Шостак. В составе победителей шайбы забрасывали Давид Думбадзе, Адам Лишка, Владислав Кара и Максим Казаков. За «Трактор» отличился Томаш Гика.

Кубок Республики Башкортостан. Кубок Республики Башкортостан
11 августа 2020, вторник. 13:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 4
Северсталь
Череповец
0:1 Думбадзе (Казаков, Хабаров) – 07:11' (5x5)   0:2 Лишка (Абдул, Каримов) – 11:32' (5x5)   0:3 Кара – 13:20' (4x5)   1:3 Гика – 13:57' (5x4)   1:4 Казаков (Рогов) – 39:23' (5x5)

В следующем матче «Северсталь» встретится с «Салаватом Юлаевым», а Трактор сыграет с «Нефтехимиком». Матчи пройдут 13 августа.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020