«Северсталь» уверенно обыграла «Трактор» на Кубке Республики Башкортостан

«Северсталь» победила «Трактор» в контрольной встрече на предсезонном турнире «Кубок Республики Башкортостан». Встреча прошла в Уфе и завершилась со счётом 4:1 в пользу «Северстали».

Ворота «Трактора» защищал Александр Судницин, в воротах «Северстали» стоял Константин Шостак. В составе победителей шайбы забрасывали Давид Думбадзе, Адам Лишка, Владислав Кара и Максим Казаков. За «Трактор» отличился Томаш Гика.

В следующем матче «Северсталь» встретится с «Салаватом Юлаевым», а Трактор сыграет с «Нефтехимиком». Матчи пройдут 13 августа.