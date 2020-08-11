«Северсталь» уверенно обыграла «Трактор» на Кубке Республики Башкортостан
«Северсталь» победила «Трактор» в контрольной встрече на предсезонном турнире «Кубок Республики Башкортостан». Встреча прошла в Уфе и завершилась со счётом 4:1 в пользу «Северстали».
Ворота «Трактора» защищал Александр Судницин, в воротах «Северстали» стоял Константин Шостак. В составе победителей шайбы забрасывали Давид Думбадзе, Адам Лишка, Владислав Кара и Максим Казаков. За «Трактор» отличился Томаш Гика.
Кубок Республики Башкортостан. Кубок Республики Башкортостан
11 августа 2020, вторник. 13:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 4
Северсталь
Череповец
0:1 Думбадзе (Казаков, Хабаров) – 07:11' (5x5) 0:2 Лишка (Абдул, Каримов) – 11:32' (5x5) 0:3 Кара – 13:20' (4x5) 1:3 Гика – 13:57' (5x4) 1:4 Казаков (Рогов) – 39:23' (5x5)
В следующем матче «Северсталь» встретится с «Салаватом Юлаевым», а Трактор сыграет с «Нефтехимиком». Матчи пройдут 13 августа.
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