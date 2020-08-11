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Сын Кирилла Кольцова получил награду лучшему бомбардиру первенства ЮХЛ

Сын Кирилла Кольцова получил награду лучшему бомбардиру первенства ЮХЛ
Хоккей / Прочие 0

Филиалом Федерации хоккея России были определены лучшие игроки во всех возрастных группах по итогам первенства Юниорской хоккейной лиги.

Сын Кирилла Кольцова Никита получил награду лучшему бомбардиру первенства ЮХЛ среди игроков 2007 года рождения. Кольцов-младший представлял на турнире команду челябинского «Трактора».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» филиала ФХР в Екатринбурге.

31 июля 2020 года двукратный чемпион России Кирилл Кольцов объявил о завершении карьеры. Последним клубом 37-летнего хоккеиста стал екатеринбургский «Автомобилист». В интервью «Чемпионату» Кольцов-старший сообщил, что продолжит деятельность в хоккее в качестве старшего тренера по развитию молодёжи в «Салавате Юлаеве».

Двукратный чемпион России Кирилл Кольцов объявил о завершении карьеры
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