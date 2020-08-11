Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о ситуации с иностранными командами

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов рассказал о ситуации с иностранными командами.

«Что касается закрытых границ, то мы следим за той ситуацией, которая складывается в мире, в наших регионах. Пока что календарь составлен так, что минское «Динамо», «Йокерит» и «Барыс» начинают сезон матчами на выезде. В Казахстане на данный момент вообще запрещено проводить спортивные мероприятия, но команда уже тренируется.

Надеемся, что ситуация стабилизируется и «Барыс» сможет проводить домашние матчи после того, как вернётся с выезда. «Динамо» (Рига) начинает дома. У нас есть понимание, как это будет выстроено. Ограничения позволят рижанам начать сезон дома», — сказал Морозов в эфире телеканала «Россия-24».