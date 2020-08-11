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Оши: я не тренер вратарей, но Холтби классно видит лёд и читает игру

Оши: я не тренер вратарей, но Холтби классно видит лёд и читает игру
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Ти Джей Оши поделился мнением об игре голкипера Брэйдена Холтби. В квалификационном раунде Кубка Стэнли канадский голкипер отражал 92,5% бросков.

«Сейчас Холтби — лучший игрок команды, без сомнений. Он здорово следит за шайбой. Я не тренер вратарей, так что не могу сказать ничего по технике Брэйдена. Но он классно видит лёд и читает игру. Вмешивается в нужный момент, делает важные сейвы в критические моменты», — приводит слова Оши The Athletic.

Напомним, в квалификационном раунде подопечные Тодда Рирдена проиграли два матча из трёх, сумев обыграть только «Бостон Брюинз» (2:1). В первом раунде плей-офф «Вашингтон» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс».

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