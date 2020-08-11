Тэллон — об уходе из «Флориды»: я работал в первоклассном коллективе

Дэйл Тэллон прокомментировал свой уход с поста генерального менеджера «Флориды Пантерз». С функционером не стали подписывать новый контракт.
«Я бы хотел поблагодарить болельщиков и жителей Южной Флориды за последние 10 лет, а семью Виола — за последние семь лет в клубе. У меня была возможность работать в первоклассном коллективе, в том числе с моим наставником, ушедшим из жизни Уильямом Торри. Я наблюдал за развитием талантливой молодёжи, которая превратилась в великолепных игроков и ещё лучших людей», — приводит слова Тэллона официальный сайт «Флориды».
69-летний функционер работал генменеджером «Пантерз» с 2010 года. Под его руководством команда в регулярном чемпионате заняла 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В серии квалификационного раунда Кубка Стэнли «Флорида» уступила «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 1-3.
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