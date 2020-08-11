«Металлург» — «Сибирь»: Красиков пропустил две шайбы за полторы минуты и был заменён

Вратарь новосибирской «Сибири» Алексей Красиков был заменён на шестой минуте матча с магнитогорским «Металлургом». Голкипер пропустил две шайбы с разницей в полторы минуты и уступил место в воротах Антону Красоткину.



Напомним, 21 апреля «Сибирь» подписала с Красиковым новый контракт на три года. В прошлом сезоне 24-летний голкипер одержал 10 побед в 30 матчах регулярного чемпионата КХЛ, пропуская в среднем за встречу 2,01 шайбы и отражая 93,5% бросков. Дважды российский голкипер оставил ворота в неприкосновенности, отыграв на ноль. В плей-офф Алексей появился на льду только в одном матче, сыграв чуть больше 33 минут.



Красиков является воспитанником новосибирского клуба и всю карьеру в КХЛ проводит в «Сибири». В общей сложности в лиге он сыграл 125 матчей, в которых одержал 39 побед и оформил 10 шат-аутов.