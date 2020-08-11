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Разин — о победе над «Трактором»: честно говоря, и сам удивлён таким результатом

Разин — о победе над «Трактором»: честно говоря, и сам удивлён таким результатом
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин прокомментировал победу над челябинским «Трактором» (4:1) на Кубке Республики Башкортостан.

«Честно говоря, я и сам удивлён таким результатом, как бы это ни парадоксально звучало, потому что дали отдохнуть сегодня ребятам, тем, кому за 30, под 30. У нас идёт поступательное движение. Предсезонка получается скомканной, поэтому, чтобы исключить травмы, заявили на матч с «Трактором» 18 человек. Молодые ребята оправдали доверие, пусть где-то сыграли на эмоциях, но положительные эмоции им нужны, плюс опыт. Спасибо команде за игру. Игра закончилась, жизнь продолжается», — приводит слова специалиста официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

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