Разин — о победе над «Трактором»: честно говоря, и сам удивлён таким результатом

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин прокомментировал победу над челябинским «Трактором» (4:1) на Кубке Республики Башкортостан.



«Честно говоря, я и сам удивлён таким результатом, как бы это ни парадоксально звучало, потому что дали отдохнуть сегодня ребятам, тем, кому за 30, под 30. У нас идёт поступательное движение. Предсезонка получается скомканной, поэтому, чтобы исключить травмы, заявили на матч с «Трактором» 18 человек. Молодые ребята оправдали доверие, пусть где-то сыграли на эмоциях, но положительные эмоции им нужны, плюс опыт. Спасибо команде за игру. Игра закончилась, жизнь продолжается», — приводит слова специалиста официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.