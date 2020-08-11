Разин — о победе над «Трактором»: честно говоря, и сам удивлён таким результатом
Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин прокомментировал победу над челябинским «Трактором» (4:1) на Кубке Республики Башкортостан.
«Честно говоря, я и сам удивлён таким результатом, как бы это ни парадоксально звучало, потому что дали отдохнуть сегодня ребятам, тем, кому за 30, под 30. У нас идёт поступательное движение. Предсезонка получается скомканной, поэтому, чтобы исключить травмы, заявили на матч с «Трактором» 18 человек. Молодые ребята оправдали доверие, пусть где-то сыграли на эмоциях, но положительные эмоции им нужны, плюс опыт. Спасибо команде за игру. Игра закончилась, жизнь продолжается», — приводит слова специалиста официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
- 11 августа 2020
-
18:06
-
17:50
-
17:48
-
17:28
-
17:06
-
16:54
-
16:29
-
16:05
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:22
-
15:19
-
14:55
-
14:36
-
14:10
-
13:50
-
13:24
-
13:14
-
12:40
-
12:05
-
12:01
-
11:35
-
11:10
-
11:01
-
10:45
-
10:10
-
10:00
-
09:31
-
09:22
-
09:10
-
08:51
-
08:40
-
08:35
-
08:22
Партнерский контент