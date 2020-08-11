Думбадзе: «Северсталь» переиграла «Трактор» в движении, команда у нас помоложе

Нападающий «Северстали» Давид Думбадзе подвёл итоги выигранного матча с «Трактором» (4:1).
«Для меня сегодняшняя победа стала первой в КХЛ. Классные эмоции, очень приятно было помочь команде. Что касается игры, то мы, наверное, были посвежее, команда у нас помоложе, плюс у «Трактора» вчера был вечерний матч с овертаймом. Это как раз и сказалось. Чувствовали себя полегче, переиграли соперника в движении. Насколько сложно играть в предсезонке два матча подряд? Терпимо. Всем сейчас тяжело, все находятся в равных условиях. Как игралось в центре с Вовченко и Карой? Первый раз в жизни вышел на месте центрального, старался действовать проще, играл от обороны, чтобы не допустить контратак. Нужно будет посмотреть в повторе. Наверное, какие-то ошибки всё же допустил. Эмоции от заброшенной шайбы? Отличные! Долгожданный гол, очень приятно было отличиться», — цитирует Думбадзе официальный сайт КХЛ.
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