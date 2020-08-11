Кара: очень рад оказаться в «Северстали», на данный момент мне доверяют

Нападающий «Северстали» Владислав Кара подвёл итоги выигранного матча с «Трактором» (4:1).



«Радуемся вместе с командой. Очень приятно, что переиграли непростого соперника. Все — молодцы, показали хорошую игру, действовали на льду очень самоотверженно. Болельщиков — с победой! Удивил ли соперник? Если судить по сегодняшнему матчу, у «Трактора» вчера был непростой матч, играли овертайм. Было заметно, что сегодня соперник был не очень свежим.



На что тренерский штаб сделал акцент? Разобрали вчерашнюю игру и ошибки. Сделали ставку на более простую игру, обратили внимание на реализацию моментов, потому что в матче с «Нефтехимиком» их у нас было предостаточно, но не забили. Сегодня сыграли более удачно. Моя шайба в меньшинстве? Защитника «Трактора», видимо, подвёл лёд. Получилось убежать, не стал ничего придумывать, просто бросил между ног.



Матчи каждый день? Сил достаточно. Долго сидели на карантине, очень хотелось вернуться на лёд. Нормально, усердно работаем, чтобы в сезоне было полегче. Задача на турнир? Всегда ставим самые высокие цели — побеждать в каждом матче. Молодёжь и мы должны показать, на что способны. Мой переход в «Северсталь»? Знал, что готовится какой-то обмен. За пару дней до перехода переговорили с Андреем Разиным по телефону. Очень рад оказаться в этой команде. На данный момент мне доверяют, дают игровое время, буду стараться оправдать ожидания», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.