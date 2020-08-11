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«Салават» в четырёх контрольных матчах с Лямся: 18 заброшенных шайб, 14 пропущенных

«Салават» в четырёх контрольных матчах с Лямся: 18 заброшенных шайб, 14 пропущенных
Хоккей / КХЛ 0

Уфимский «Салават Юлаев» разгромил нижнекамский «Нефтехимик» со счётом 8:3 в матче Кубка Республики Башкортостан. Таким образом, в четырёх контрольных матчах под руководством Томи Лямся уфимская команда забросила 18 шайб, пропустив 14.

Счёт во встрече с «Нефтехимиком» был открыт на 12-й минуте — шайбу забросил нападающий «Салавата Юлаева» Сакари Маннинен. В концовке первого периода форвард Михаил Воробьёв упрочил преимущество уфимского клуба. На 26-й минуте «Нефтехимик» сократил отставание, буллит в ворота «Салавата» реализовал форвард Максим Грошев. Вскоре «волки» забили вновь усилиями нападающего Либора Гудачека, на что уфимцы ответили голами форвардов Владислава Картаева и Артёма Пименова. На 44-й минуте «Нефтехимик» сократил отставание до минимума, шайбу забросил нападающий Тимур Хафизов. Вскоре уфимцы забили ещё четыре гола, авторами которых стали Илья Баранов, Маркус Гранлунд, Дмитрий Кугрышев и оформивший дубль Картаев.

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