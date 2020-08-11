Генменеджер «Рейнджерс»: мы не войдём в следующий сезон с тремя вратарями

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон поделился мнением о вратарском вопросе. Напомним, за место основного вратаря «рейнджеров» ведут борьбу Хенрик Лундквист, Игорь Шестёркин и Александр Георгиев.



«Мы не войдём в следующий сезон с тремя вратарями. Нам нужно время, чтобы понять, что будем делать дальше», — приводит слова Гортона аккаунт «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Твиттере».



Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».