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Генменеджер «Рейнджерс»: мы не войдём в следующий сезон с тремя вратарями

Генменеджер «Рейнджерс»: мы не войдём в следующий сезон с тремя вратарями
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон поделился мнением о вратарском вопросе. Напомним, за место основного вратаря «рейнджеров» ведут борьбу Хенрик Лундквист, Игорь Шестёркин и Александр Георгиев.

«Мы не войдём в следующий сезон с тремя вратарями. Нам нужно время, чтобы понять, что будем делать дальше», — приводит слова Гортона аккаунт «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Твиттере».

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».

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