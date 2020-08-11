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И. Воробьёв — об отсутствии Олкинуоры: мужчина съел что-то не то, извиняюсь за подробности

И. Воробьёв — об отсутствии Олкинуоры: мужчина съел что-то не то, извиняюсь за подробности
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв поделился впечатлениями от матча с новосибирской «Сибирью» и рассказал, почему на лёд не вышел голкипер Юха Олкинуора.

«Удачное начало игры складывалось из двух факторов: спортивной злости от вчерашнего поражения и того, что команда начала сыгрываться. Почему не было Олкинуоры? Мужчина съел что-то не то, извиняюсь за подробности. Мы всё время говорим, что защитники должны чаще бросать по воротам. Хорошо, что сегодня получилось. Главное — не кто забивает, а что команда выиграла», — приводит слова специалиста официальный сайт КХЛ.

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.

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