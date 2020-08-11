«Баффало» представил новую форму. Клуб выступал в этих цветах с 1970 по 1996 год
Клуб Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» представил новую форму, информирует официальный сайт команды. В таких цветах «клинки» выступали с 1970 по 1996 год.
Посмотреть фото можно в официальном аккаунте «Баффало Сэйбрз» в «Твиттере».
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».
Расписание плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020
- 11 августа 2020
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