Ковальчук — о первой серии плей-офф НХЛ за восемь лет: иногда приходится немного подождать

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук прокомментировал тот факт, что серия с «Нью-Йорк Айлендерс» станет для него первой с 2012 года в плей-офф НХЛ.



«У меня ушло на это восемь лет, иногда приходится немного подождать. Но это прекрасная возможность. У „Вашингтона“ отличная команда. Все взволнованы и готовы», — приводит слова Ковальчука журналист Том Гуллитти в «Твиттере».



Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».