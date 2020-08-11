Буцаев: матчи молодёжной сборной России в Сочи нельзя назвать тяжёлыми

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвёл итоги встречи с «Салаватом Юлаевым» (3:8).
«Сегодня увидели свои слабые места. Соперник был чуть-чуть быстрее нас в плане движения шайбы, владел преимуществом. Многие наши игроки не дорабатывали. Возможно, это связано с усталостью. Тем не менее факт остаётся фактом. «Салават» решил исход встречи после того, как забил пятую шайбу. Не понравилось, что команда сегодня не проявила волю и характер.
Игра Максима Грошева после турнира в Сочи? Не думаю, что там на него легла большая нагрузка. Всё-таки те матчи в Сочи нельзя назвать тяжёлыми. Он в хорошей физической форме — двигался. Понятно, как и у любого молодого игрока, были ошибки, но сегодня он выглядел хорошо. Есть ли решение по Ивану Вишневскому? У нас много ребят сейчас на просмотровых контрактах. Пока смотрим», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.
- 11 августа 2020
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