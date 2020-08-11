Сошников: «Салават» расслабился, стал допускать глупые ошибки

Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (8:3).
«Несмотря на предсезонные нагрузки, чувствую себя хорошо. Второй матч подряд упускаем преимущество? Расслабились, начали допускать глупые ошибки. Во втором периоде и в прошлом сезоне у нас была подобная проблема, её нужно переламывать, потому что в прошлом году из-за этого мы проиграли очень много матчей. Как игралось с Воробьёвым и Кугрышевым? Нормально. Единственное, мы ни разу вместе не катались, поэтому нужна «химия». Главное, я от себя сегодня хотел увидеть борьбу на шестидесяти метрах площадки. В принципе, получилось. С чем связано, что команду прорвало в третьем периоде? Начали правильно играть, не форсировать в атаке, перестали «обрезаться». Скорее всего, нам больше повезло», — цитирует Сошникова официальный сайт КХЛ.
- 11 августа 2020
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