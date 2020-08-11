«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: Василевский сделал потрясающий сейв после неудачного отскока

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский сделал потрясающий сейв в матче с «Коламбус Блю Джекетс». Россиянин пошёл на выход, но из-за неудачного отскока от борта шайба оказалась у Эрика Робинсона, в упор не сумевшего пробить Василевского.

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Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».