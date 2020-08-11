Защитник «Тампы» Хедман хотел спрятаться на скамейке «Коламбуса», чтобы избежать штрафа

Во втором периоде матча «Коламбус Блю Джекетс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» произошёл забавный момент. Защитник «молний» Виктор Хедман попытался спрятаться на скамейке «Коламбуса», чтобы избежать штрафа за нарушение численного состава. Хитрость шведа не помогла «Тампе» избежать штрафа.



Посмотреть видео эпизода можно в «Твиттере».



Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».