Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Защитник «Тампы» Хедман хотел спрятаться на скамейке «Коламбуса», чтобы избежать штрафа

Защитник «Тампы» Хедман хотел спрятаться на скамейке «Коламбуса», чтобы избежать штрафа
Хоккей / НХЛ 0

Во втором периоде матча «Коламбус Блю Джекетс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» произошёл забавный момент. Защитник «молний» Виктор Хедман попытался спрятаться на скамейке «Коламбуса», чтобы избежать штрафа за нарушение численного состава. Хитрость шведа не помогла «Тампе» избежать штрафа.

Посмотреть видео эпизода можно в «Твиттере».

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020