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Радулов сравнял счёт в матче «Даллас» — «Калгари»

Радулов сравнял счёт в матче «Даллас» — «Калгари»
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) проходит первый матч 1/4 финала плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги между «Даллас Старз» и «Калгари Флэймз». На момент написания новости идёт второй период, счёт 2:2.

Вторую шайбу «Далласа» в матче с передачи Джейми Бенна забросил российский нападающий Александр Радулов. Это первый «российский» гол в текущей стадии розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли.

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Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».

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