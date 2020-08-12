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Вратарь «Коламбуса» Корписало побил рекорд плей-офф НХЛ по сейвам за матч

Вратарь «Коламбуса» Корписало побил рекорд плей-офф НХЛ по сейвам за матч
Хоккей / НХЛ 0

Финский вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Йоонас Корписало побил рекорд плей-офф Национальной хоккейной лиги по числу отражённых бросков за матч. В игре 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Корписало сделал 77 сейвов.

Ранее рекорд принадлежал Келли Храдли, отразившему 73 броска в 1987 году. Второе место делят Эд Белфур и Роберто Луонго (72), третью строчку занимают Доминик Гашек, Михаил Шталенков и Рон Тагнатт (71).

26-летний Корписало был выбран «Коламбусом» в третьем раунде драфта НХЛ 2012 года под общим 62-м номером. За «Блю Джекетс» выступает с 2016 года. В сезоне-2019/2020 Корписало стал основным голкипером команды после ухода Сергея Бобровского.

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