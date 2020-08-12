Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Тампе» понадобилось пять овертаймов, чтобы обыграть «Коламбус»

«Тампе» понадобилось пять овертаймов, чтобы обыграть «Коламбус»
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада) завершился матч 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги между «Тампа Бэй-Лайтнинг» и «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой «Тампы» со счётом 3:2.

Счёт в первом периоде открыл «Коламбус», шайбу забросил Пьер-Люк Дюбуа. «Тампа» ответила на это голом Брейдена Пойнта, которому ассистировал российский нападающий Никита Кучеров. В конце второго периода Ольвер Бьёркстранд вновь вывел «Блю Джекетс» вперёд, но Янни Гурд в третьем периоде счёт сравнял.

Команды провели четыре овертайма без заброшенных шайб и лишь в пятом Брейден Пойнт с передач Кучерова и Михаила Сергачёва всё-таки принёс «молниям» победу. Команды провели на льду 150 минут и 27 секунд, это четвёртый по продолжительности матч в истории НХЛ.

Кучеров провёл на льду 45 минут 59 секунд, Сергачёв — 49 минут 19 секунд. Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков отыграл 48 минут 59 секунд, результативными действиями не отметился.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
11 августа 2020, вторник. 22:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 2
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Дюбуа (Тексье, Джонс) – 02:39' (5x4)   1:1 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 06:27' (5x5)   1:2 Бьёркстранд (Дюбуа, Кукан) – 39:12' (5x5)   2:2 Гурд (Макдона, Коулман) – 40:23' (5x5)   3:2 Пойнт (Сергачёв, Кучеров) – 150:27'
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020