«Тампе» понадобилось пять овертаймов, чтобы обыграть «Коламбус»

На стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада) завершился матч 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги между «Тампа Бэй-Лайтнинг» и «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой «Тампы» со счётом 3:2.

Счёт в первом периоде открыл «Коламбус», шайбу забросил Пьер-Люк Дюбуа. «Тампа» ответила на это голом Брейдена Пойнта, которому ассистировал российский нападающий Никита Кучеров. В конце второго периода Ольвер Бьёркстранд вновь вывел «Блю Джекетс» вперёд, но Янни Гурд в третьем периоде счёт сравнял.

Команды провели четыре овертайма без заброшенных шайб и лишь в пятом Брейден Пойнт с передач Кучерова и Михаила Сергачёва всё-таки принёс «молниям» победу. Команды провели на льду 150 минут и 27 секунд, это четвёртый по продолжительности матч в истории НХЛ.

Кучеров провёл на льду 45 минут 59 секунд, Сергачёв — 49 минут 19 секунд. Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков отыграл 48 минут 59 секунд, результативными действиями не отметился.