Первый матч серии «Тампа» — «Коламбус» вошёл в топ-4 по продолжительности в истории НХЛ

На стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада) завершился матч четвертьфинала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги между «Тампа Бэй-Лайтнинг» и «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой «Тампы» со счётом 3:2 5ОТ.

Команды провели четыре овертайма без заброшенных шайб и лишь в пятом Брейден Пойнт с передач Кучерова и Михаила Сергачёва всё-таки принёс «молниям» победу. Команды провели на льду 150 минут и 27 секунд, это четвёртый по продолжительности матч в истории НХЛ.

Рекорд по продолжительности установлен в 1936 году, когда «Детройт» и «Монреаль» находились на льду 176 минут и 30 секунд. Второе место занимает матче между «Бостоном» и «Торонто» (164.46). Топ-3 замыкает встреча «Филадельфия» — «Питтсбург» (152.01).