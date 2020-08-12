Защитник «Коламбуса» Джонс побил рекорд Зубова по игровому времени за матч НХЛ

На стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада) завершился матч четвертьфинала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги между «Тампа Бэй-Лайтнинг» и «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой «Тампы» со счётом 3:2 5ОТ.

Защитник «Коламбуса» Сет Джонс провёл на льду 65 минут и 6 секунд, что является новым рекордом по игровому времени для одного хоккеиста. Прежний рекорд принадлежал российскому защитнику Сергею Зубову, который в 2003 году провёл на льду 63 минуты и 51 секунду.

Команды провели четыре овертайма без заброшенных шайб и лишь в пятом Брейден Пойнт с передач Кучерова и Михаила Сергачёва всё-таки принёс «молниям» победу. Команды провели на льду 150 минут и 27 секунд, это четвёртый по продолжительности матч в истории НХЛ.