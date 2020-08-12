Нападающий «Тампы» Брейден Пойнт прокомментировал гол в пятом овертайме с «Коламбусом»
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт прокомментировал гол в пятом овертайме первого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2 5ОТ, 1-0).
«Возможно, это самый важный гол во всей моей карьере. Эмоции? Боже мой, я даже не знаю. Наконец-то шайба оказалась в воротах. Конечно, у нас были эмоции», — приводит слова Пойнта журналист Джо Смит.
Четыре овертайма прошли без заброшенных шайб, и лишь в пятом Брейден Пойнт всё-таки принёс «молниям» победу. Шайба отскочила к канадскому форварду рикошетом от Владислава Гаврикова. Результативные передачи в активе Никиты Кучерова и Михаила Сергачёва. Команды провели на льду 150 минут и 27 секунд, это четвёртый по продолжительности матч в истории НХЛ.
Гавриков завершил матч с «Тампой» с «-3». На 151-й минуте шайба от него отлетела к Пойнту
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