Йоонас Корписало и Андрей Василевский отразили 146 бросков на двоих в первом матче серии
На стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада) завершился матч четвертьфинала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги между «Тампа Бэй-Лайтнинг» и «Коламбус Блю Джекетс». Победу одержала «Тампа» со счётом 3:2 5ОТ.
Вратарь «Коламбуса» Йоонас Корписало обновил рекорд НХЛ по количеству отражённых бросков за матч в плей-офф. Финский голкипер отразил 85 бросков из 88. Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский справился с 61 броском из 63. Таким образом, Корписало и Василевский отразили 146 бросков на двоих в первом матче серии.
Корписало довел количество сейвов до 74 ещё в ходе четвёртого овертайма. Таким образом, он превзошёл результат Келли Руди, который в 1987 году отбил 73 броска за матч.
Гавриков завершил матч с «Тампой» с «-3». На 151-й минуте шайба от него отлетела к Пойнту
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